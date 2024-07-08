Бауман Эдгар (Рудольф Эмиль) Александрович
Место рождения
Дата рождения19.04.1857 ст.
Дата смерти23.11.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1857 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
24.05.1857 ст.
Рождение ребёнка
15.07.1884
Дочь: Бауман Валерия Эдгаровна
Мать ребёнка: Бауман (Мерхалева) Клавдия Евграфовна
Рождение ребёнка
13.05.1888
Сын: Бауман Анатолий Эдгарович
Мать ребёнка: Бауман (Мерхалева) Клавдия Евграфовна
Рождение ребёнка
06.02.1892
Мать ребёнка: Бауман (Мерхалева) Клавдия Евграфовна
Смерть
23.11.1892 ст.