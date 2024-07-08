Бауман Эдгар (Рудольф Эмиль) Александрович 19.04.1857 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бауман Эдгар (Рудольф Эмиль) Александрович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

19.04.1857 ст.

Дата смерти

23.11.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1857 ст.

Отец: Бауман Александр Георг Карлович

Мать: Бауман (Мецгер) Аделаида Амалия Августовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бауман (Мерхалева) Клавдия Евграфовна

Крещение
24.05.1857 ст.
Рождение ребёнка
15.07.1884

Дочь: Бауман Валерия Эдгаровна

Мать ребёнка: Бауман (Мерхалева) Клавдия Евграфовна

Рождение ребёнка
13.05.1888

Сын: Бауман Анатолий Эдгарович

Мать ребёнка: Бауман (Мерхалева) Клавдия Евграфовна

Рождение ребёнка
06.02.1892

Сын: Бауман Герман Эдгарович

Мать ребёнка: Бауман (Мерхалева) Клавдия Евграфовна

Смерть
23.11.1892 ст.

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