Бауман (Мерхалева) Клавдия Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1884
Дочь: Бауман Валерия Эдгаровна
Отец ребёнка: Бауман Эдгар (Рудольф Эмиль) Александрович
Рождение ребёнка
13.05.1888
Сын: Бауман Анатолий Эдгарович
Отец ребёнка: Бауман Эдгар (Рудольф Эмиль) Александрович
Рождение ребёнка
06.02.1892
Отец ребёнка: Бауман Эдгар (Рудольф Эмиль) Александрович
Смерть
Неизвестно