Бауман (Мерхалева) Клавдия Евграфовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бауман (Мерхалева) Клавдия Евграфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бауман Эдгар (Рудольф Эмиль) Александрович

Рождение ребёнка
15.07.1884

Дочь: Бауман Валерия Эдгаровна

Отец ребёнка: Бауман Эдгар (Рудольф Эмиль) Александрович

Рождение ребёнка
13.05.1888

Сын: Бауман Анатолий Эдгарович

Отец ребёнка: Бауман Эдгар (Рудольф Эмиль) Александрович

Рождение ребёнка
06.02.1892

Сын: Бауман Герман Эдгарович

Отец ребёнка: Бауман Эдгар (Рудольф Эмиль) Александрович

Смерть
Неизвестно

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