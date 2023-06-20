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Коврижных Феоктист Коврижных

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной

Дата рождения

1814

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Коврижных Петр Агафонович

Мать: Коврижных Татьяна Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Федосья Коврижных

д. Егоренки
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрона Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Федосья Коврижных

д. Егоренки
Смерть
1834
д. Егоренки
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