Коврижных Феоктист Коврижных
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Дата рождения1814
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Федосья Коврижных
д. Егоренки
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрона Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Федосья Коврижных
д. Егоренки
Смерть
1834
д. Егоренки