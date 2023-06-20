Коврижных Татьяна Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Коврижных Петр Агафонович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1814
Сын: Коврижных Феоктист Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Петр Агафонович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Матрона Петровна
Отец ребёнка: Коврижных Петр Агафонович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно