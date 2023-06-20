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Коврижных Петр Агафонович

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Коврижных Агафон Петрович

Мать: Феодосия Федоровна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Коврижных Татьяна Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1814

Сын: Коврижных Феоктист Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Татьяна Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Матрона Петровна

Мать ребёнка: Коврижных Татьяна Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно
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