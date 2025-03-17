Королев Алексей Григорьевич 30.03.1896 — найти родственников по фамилии на Familio

Королев Алексей Григорьевич

Автор
ОК
Колганов О.

мужской, родился 30.03.1896, Николаевка

умер 14.10.1969

Отец
Королев Григорий НиколаевичОколо 1873 г.р.
Мать
Королева Анастасия ВасильевнаОколо 1872 г.р.
Супруги
Королева (Гуреева) Мария Ивановна12.07.1891 г.р.
Дети
Карева (Королева) Ираида Алексеевна25.03.1923 г.р.
Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна23.08.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1896

Отец: Королев Григорий Николаевич

Мать: Королева Анастасия Васильевна

Николаевка

Бракосочетание
05.05.1922

Жена: Королева (Гуреева) Мария Ивановна

Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд

Рождение ребёнка
25.03.1923

Дочь: Карева (Королева) Ираида Алексеевна

Мать ребёнка: Королева (Гуреева) Мария Ивановна

Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд

Рождение ребёнка
23.08.1925

Дочь: Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна

Мать ребёнка: Королева (Гуреева) Мария Ивановна

Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд

Смерть
14.10.1969

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