Королев Алексей Григорьевич
мужской, родился 30.03.1896, Николаевка
умер 14.10.1969
ОтецКоролев Григорий НиколаевичОколо 1873 г.р.
МатьКоролева Анастасия ВасильевнаОколо 1872 г.р.
Супруги
Королева (Гуреева) Мария Ивановна12.07.1891 г.р.
Дети
Карева (Королева) Ираида Алексеевна25.03.1923 г.р.
Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна23.08.1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1896
Николаевка
Бракосочетание
05.05.1922
Рождение ребёнка
25.03.1923
Дочь: Карева (Королева) Ираида Алексеевна
Мать ребёнка: Королева (Гуреева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.08.1925
Дочь: Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна
Мать ребёнка: Королева (Гуреева) Мария Ивановна
Смерть
14.10.1969