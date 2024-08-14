Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна 23.08.1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна

Автор
ОК
Колганов О.

женский, родилась 23.08.1925, Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд

умерла 12.09.2005

Отец
Королев Алексей Григорьевич30.03.1896 г.р.
Мать
Королева (Гуреева) Мария Ивановна12.07.1891 г.р.
Супруги
Колганов Александр Алексеевич09.11.1922 г.р.
Дети
Колганов Сергей Александрович24.05.1954 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1925

Отец: Королев Алексей Григорьевич

Мать: Королева (Гуреева) Мария Ивановна

Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд

Бракосочетание
22.07.1950

Муж: Колганов Александр Алексеевич

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
02.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колганов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
24.05.1954

Сын: Колганов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Колганов Александр Алексеевич

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Смерть
12.09.2005

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