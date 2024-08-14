Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна
женский, родилась 23.08.1925, Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд
умерла 12.09.2005
ОтецКоролев Алексей Григорьевич30.03.1896 г.р.
МатьКоролева (Гуреева) Мария Ивановна12.07.1891 г.р.
Супруги
Колганов Александр Алексеевич09.11.1922 г.р.
Дети
Колганов Сергей Александрович24.05.1954 г.р.
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Рождение
23.08.1925
Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Бракосочетание
22.07.1950
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колганов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
24.05.1954
Сын: Колганов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Колганов Александр Алексеевич
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
12.09.2005