Королева (Гуреева) Мария Ивановна 12.07.1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Королева (Гуреева) Мария Ивановна

Автор
ОК
Колганов О.

женский, родилась 12.07.1891, Николаевка

умерла 11.08.1964

Мать
Гуреева Мария ЕмельяновнаОколо 1868 г.р.
Супруги
Королев Алексей Григорьевич30.03.1896 г.р.
Дети
Карева (Королева) Ираида Алексеевна25.03.1923 г.р.
Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна23.08.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1891

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гуреева Мария Емельяновна

Николаевка

Бракосочетание
05.05.1922

Муж: Королев Алексей Григорьевич

Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд

Рождение ребёнка
25.03.1923

Дочь: Карева (Королева) Ираида Алексеевна

Отец ребёнка: Королев Алексей Григорьевич

Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд

Рождение ребёнка
23.08.1925

Дочь: Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна

Отец ребёнка: Королев Алексей Григорьевич

Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд

Смерть
11.08.1964

Мы используем куки для улучшения работы сайта.