Королева (Гуреева) Мария Ивановна
женский, родилась 12.07.1891, Николаевка
умерла 11.08.1964
МатьГуреева Мария ЕмельяновнаОколо 1868 г.р.
Супруги
Королев Алексей Григорьевич30.03.1896 г.р.
Дети
Карева (Королева) Ираида Алексеевна25.03.1923 г.р.
Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна23.08.1925 г.р.
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Рождение
12.07.1891
Отец: скрыто настройками приватности
Николаевка
Бракосочетание
05.05.1922
Рождение ребёнка
25.03.1923
Дочь: Карева (Королева) Ираида Алексеевна
Отец ребёнка: Королев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
23.08.1925
Дочь: Колганова (Королева) Анфиса Алексеевна
Отец ребёнка: Королев Алексей Григорьевич
Смерть
11.08.1964