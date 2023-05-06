Немирова Ульяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНемирова Ульяна Фёдоровна

Немирова Ульяна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Немиров Пётр Иванович

Отец ребёнка: Немиров Иван Львович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.04.1757 ст.

Сын: Немиров Василий Иванович

Отец ребёнка: Немиров Иван Львович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1761 ст.

Сын: Немиров Лука Иванович

Отец ребёнка: Немиров Иван Львович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.09.1764 ст.

Сын: Немиров Иван Иванович

Отец ребёнка: Немиров Иван Львович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.05.1767 ст.

Сын: Немиров Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Немиров Иван Львович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Немирова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Немиров Иван Львович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Немиров Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Немиров Иван Львович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немиров Иван Львович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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