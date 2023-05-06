Немирова Ульяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Немиров Иван Львович
Рождение ребёнка
12.04.1757 ст.
Отец ребёнка: Немиров Иван Львович
Рождение ребёнка
18.10.1761 ст.
Отец ребёнка: Немиров Иван Львович
Рождение ребёнка
23.09.1764 ст.
Отец ребёнка: Немиров Иван Львович
Рождение ребёнка
15.05.1767 ст.
Отец ребёнка: Немиров Иван Львович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Немирова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Немиров Иван Львович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Немиров Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Немиров Иван Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немиров Иван Львович
Смерть
Неизвестно