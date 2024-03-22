Немиров Иван Львович
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти28.12.1794 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Немиров Лев Михайлович
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Немирова Ульяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.04.1757 ст.
Мать ребёнка: Немирова Ульяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.10.1761 ст.
Мать ребёнка: Немирова Ульяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.09.1764 ст.
Мать ребёнка: Немирова Ульяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.05.1767 ст.
Мать ребёнка: Немирова Ульяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Немирова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Немирова Ульяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Немиров Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Немирова Ульяна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1794 ст.