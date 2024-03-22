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Немиров Иван Львович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

28.12.1794 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Немиров Лев Михайлович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Немиров Пётр Иванович

Мать ребёнка: Немирова Ульяна Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.04.1757 ст.

Сын: Немиров Василий Иванович

Мать ребёнка: Немирова Ульяна Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1761 ст.

Сын: Немиров Лука Иванович

Мать ребёнка: Немирова Ульяна Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.09.1764 ст.

Сын: Немиров Иван Иванович

Мать ребёнка: Немирова Ульяна Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.05.1767 ст.

Сын: Немиров Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Немирова Ульяна Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Немирова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Немирова Ульяна Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Немиров Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Немирова Ульяна Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немирова Ульяна Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
28.12.1794 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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