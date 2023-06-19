Немиров Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения23.09.1764 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1764 ст.
Отец: Немиров Иван Львович
Бракосочетание
18.05.1791 ст.
Рождение ребёнка
15.04.1792 ст.
Дочь: Немирова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Немирова Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.06.1793 ст.
Мать ребёнка: Немирова Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.08.1794 ст.
Сын: Немиров Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Немирова Параскева Дмитриевна
Смерть
Неизвестно