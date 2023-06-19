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Немиров Иван Иванович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

23.09.1764 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1764 ст.

Отец: Немиров Иван Львович

Мать: Немирова Ульяна Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
18.05.1791 ст.

Жена: Немирова Параскева Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.04.1792 ст.

Дочь: Немирова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Немирова Параскева Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.06.1793 ст.

Сын: Немиров Иван Иванович

Мать ребёнка: Немирова Параскева Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.08.1794 ст.

Сын: Немиров Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Немирова Параскева Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область