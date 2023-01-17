Алмаева Асма
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1905
Дата смерти18.03.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.01.1926
Дочь: Усманова Бану
Отец ребёнка: Алмаев Мухаммат-Камал
Рождение ребёнка
01.01.1929
Сын: Камалов Нургали
Отец ребёнка: Алмаев Мухаммат-Камал
Рождение ребёнка
1931
Сын: Алмаев Салихжан
Отец ребёнка: Алмаев Мухаммат-Камал
Рождение ребёнка
31.03.1937
Сын: Алмаев Шарибжан
Отец ребёнка: Алмаев Мухаммат-Камал
Смерть
18.03.1988
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно