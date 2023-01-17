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Алмаева Асма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1905

Дата смерти

18.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1905

Отец: Мустаким

Мать: Хадича

Рождение ребёнка
?.01.1926

Дочь: Усманова Бану

Отец ребёнка: Алмаев Мухаммат-Камал

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Камалов Нургали

Отец ребёнка: Алмаев Мухаммат-Камал

Рождение ребёнка
1931

Сын: Алмаев Салихжан

Отец ребёнка: Алмаев Мухаммат-Камал

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.03.1937

Сын: Алмаев Шарибжан

Отец ребёнка: Алмаев Мухаммат-Камал

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.03.1988
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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