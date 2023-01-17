Алмаев Мухаммат-Камал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алмаев Мухаммат-Камал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аль-Мухаммат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1926

Дочь: Усманова Бану

Мать ребёнка: Алмаева Асма

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Камалов Нургали

Мать ребёнка: Алмаева Асма

Рождение ребёнка
1931

Сын: Алмаев Салихжан

Мать ребёнка: Алмаева Асма

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.03.1937

Сын: Алмаев Шарибжан

Мать ребёнка: Алмаева Асма

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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