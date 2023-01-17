Алмаев Мухаммат-Камал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аль-Мухаммат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1926
Дочь: Усманова Бану
Мать ребёнка: Алмаева Асма
Рождение ребёнка
01.01.1929
Сын: Камалов Нургали
Мать ребёнка: Алмаева Асма
Рождение ребёнка
1931
Сын: Алмаев Салихжан
Мать ребёнка: Алмаева Асма
Рождение ребёнка
31.03.1937
Сын: Алмаев Шарибжан
Мать ребёнка: Алмаева Асма
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость