Камалов Нургали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамалов Нургали

Камалов Нургали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1929

Дата смерти

14.08.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1929

Отец: Алмаев Мухаммат-Камал

Мать: Алмаева Асма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1956

Сын: Камалов Наиль

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.08.2010
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Естественная смерть/старость

Мы используем куки для улучшения работы сайта.