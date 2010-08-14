Камалов Нургали
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1929
Дата смерти14.08.2010
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1929
Отец: Алмаев Мухаммат-Камал
Мать: Алмаева Асма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1956
Сын: Камалов Наиль
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.08.2010
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Естественная смерть/старость