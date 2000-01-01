Лебедева (Привалова) Ксения Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Привалова) Ксения Тарасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Привалов Тарас Емельянович

Мать: Привалова Парасковья Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: Лебедев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Лебедев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лебедев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Лебедев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Лебедев Михаил

Смерть
Неизвестно
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