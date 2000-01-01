Лебедева (Привалова) Ксения Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: Лебедев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Лебедев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лебедев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Лебедев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Лебедев Михаил
Смерть
Неизвестно