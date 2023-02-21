Лебедев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Лебедева Ксения Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: Лебедева Ксения Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Лебедева Ксения Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Лебедева Ксения Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Лебедева Ксения Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Ксения Тарасовна

Смерть
Неизвестно
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