Стефанида Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федот
Рождение ребёнка
1765
Сын: Василий Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Давыдов
Рождение ребёнка
1768
Сын: Григорий Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Давыдов
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Доминика Ларионовна
Отец ребёнка: Ларион Давыдов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ксения Ларионовна
Отец ребёнка: Ларион Давыдов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Параскева Ларионова
Отец ребёнка: Ларион Давыдов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Матрона Ларионовна
Отец ребёнка: Ларион Давыдов
Смерть
Неизвестно