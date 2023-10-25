Стефанида Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Василий Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Давыдов

Рождение ребёнка
1768

Сын: Григорий Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Давыдов

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Доминика Ларионовна

Отец ребёнка: Ларион Давыдов

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ксения Ларионовна

Отец ребёнка: Ларион Давыдов

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Параскева Ларионова

Отец ребёнка: Ларион Давыдов

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Матрона Ларионовна

Отец ребёнка: Ларион Давыдов

Смерть
Неизвестно
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