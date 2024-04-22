Ларион Давыдов
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Давыд (Давид) Лукъянович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Василий Ларионович
Мать ребёнка: Стефанида Федотова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Григорий Ларионович
Мать ребёнка: Стефанида Федотова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Доминика Ларионовна
Мать ребёнка: Стефанида Федотова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ксения Ларионовна
Мать ребёнка: Стефанида Федотова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Параскева Ларионова
Мать ребёнка: Стефанида Федотова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Матрона Ларионовна
Мать ребёнка: Стефанида Федотова
Смерть
Неизвестно