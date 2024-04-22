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Ларион Давыдов

Место рождения

Маришкино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Давыд (Давид) Лукъянович

Мать: не указана

Маришкино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Василий Ларионович

Мать ребёнка: Стефанида Федотова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Григорий Ларионович

Мать ребёнка: Стефанида Федотова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Доминика Ларионовна

Мать ребёнка: Стефанида Федотова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ксения Ларионовна

Мать ребёнка: Стефанида Федотова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Параскева Ларионова

Мать ребёнка: Стефанида Федотова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Матрона Ларионовна

Мать ребёнка: Стефанида Федотова

Смерть
Неизвестно
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