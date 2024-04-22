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Григорий Ларионович

Место рождения

Спасское

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Ларион Давыдов

Мать: Стефанида Федотова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Марина (Солдатка)

Рождение ребёнка
20.01.1790 ст.

Сын: Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Марина (Солдатка)

Спасское сельцо Усмерский стан
Крещение в Троицком храме с. Константиново
Смерть
Неизвестно
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