Григорий Ларионович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Ларион Давыдов
Мать: Стефанида Федотова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Марина (Солдатка)
Рождение ребёнка
20.01.1790 ст.
Сын: Ефим Григорьевич
Мать ребёнка: Марина (Солдатка)
Спасское сельцо Усмерский стан
Крещение в Троицком храме с. Константиново
Смерть
Неизвестно