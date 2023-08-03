Мартынова Наталья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Наталья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартынов Максим

Мать: Агрофена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минюшин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Минюшин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минюшина Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Минюшин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минюшина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Минюшин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Минюшин Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минюшин Николай Михайлович

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