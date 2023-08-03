Мартынова Наталья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартынов Максим
Мать: Агрофена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минюшин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Минюшин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минюшина Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Минюшин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минюшина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Минюшин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Минюшин Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно