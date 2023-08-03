Агрофена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрофена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Иван Максимович

Отец ребёнка: Мартынов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынова Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Мартынов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Мартынов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Софья Максимовна

Отец ребёнка: Мартынов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Василий Максимович

Отец ребёнка: Мартынов Максим

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Мартынова Федосия Максимовна

Отец ребёнка: Мартынов Максим

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