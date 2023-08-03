Агрофена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мартынов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынова Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Мартынов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Мартынов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Софья Максимовна
Отец ребёнка: Мартынов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Василий Максимович
Отец ребёнка: Мартынов Максим
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Мартынова Федосия Максимовна
Отец ребёнка: Мартынов Максим