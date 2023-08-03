Минюшин Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минюшин Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минюшин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Мартынова Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минюшина Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Мартынова Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минюшина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Мартынова Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Мартынова Наталья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Наталья Максимовна

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