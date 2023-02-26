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Щедров Дементий Викторов

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Щедров Виктор Иосифов

Мать: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
05.02.1822

Жена: Матрона Лукьянова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Бракосочетание
11.11.1835

Жена: Щедрова Евдокия Трофимова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
02.04.1840

Дочь: Матрона Дементиева

Мать ребёнка: Щедрова Евдокия Трофимова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.02.1846

Жена: Щедрова Феодосия Стефанова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1847

Сын: Щедров Дмитрий Диментиев

Мать ребёнка: Щедрова Феодосия Стефанова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1849

Дочь: Фёкла Дементиева

Мать ребёнка: Феодосия Николаева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1853

Сын: Щедров Никита Дементиев

Мать ребёнка: Щедрова Феодосия Стефанова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Николаева

Смерть
Неизвестно
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