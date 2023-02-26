Щедров Дементий Викторов
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Щедров Виктор Иосифов
Мать: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
05.02.1822
Жена: Матрона Лукьянова
Покровская церковь с.Дмитриевка
Бракосочетание
11.11.1835
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
02.04.1840
Дочь: Матрона Дементиева
Мать ребёнка: Щедрова Евдокия Трофимова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.02.1846
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1847
Мать ребёнка: Щедрова Феодосия Стефанова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1849
Дочь: Фёкла Дементиева
Мать ребёнка: Феодосия Николаева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1853
Мать ребёнка: Щедрова Феодосия Стефанова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Николаева
Смерть
Неизвестно