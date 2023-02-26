Щедрова Феодосия Стефанова
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Стефан Иванов
Мать: не указана
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.02.1846
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1847
Отец ребёнка: Щедров Дементий Викторов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1853
Отец ребёнка: Щедров Дементий Викторов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно