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Щедрова Феодосия Стефанова

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Стефан Иванов

Мать: не указана

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.02.1846

Муж: Щедров Дементий Викторов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1847

Сын: Щедров Дмитрий Диментиев

Отец ребёнка: Щедров Дементий Викторов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1853

Сын: Щедров Никита Дементиев

Отец ребёнка: Щедров Дементий Викторов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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