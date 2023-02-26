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Щедров Виктор Иосифов

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1775

Дата смерти

27.09.1824

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Иосиф Фадеев

Мать: Аксинья (Ксения) Яковлева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1804

Сын: Щедров Дементий Викторов

Мать ребёнка: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1805

Сын: Щедров Алексей Викторов

Мать ребёнка: Щедрова Мария Демидова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
16.04.1822

Жена: Щедрова Мария Демидова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
26.10.1823

Сын: Щедров Илья Викторов

Мать ребёнка: Щедрова Мария Демидова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
Неизвестно
дворовой человек
Смерть
27.09.1824
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
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