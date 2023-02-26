Щедров Виктор Иосифов
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1775
Дата смерти27.09.1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Иосиф Фадеев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1805
Мать ребёнка: Щедрова Мария Демидова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
16.04.1822
Жена: Щедрова Мария Демидова
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
26.10.1823
Сын: Щедров Илья Викторов
Мать ребёнка: Щедрова Мария Демидова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
Неизвестно
дворовой человек
Смерть
27.09.1824
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.