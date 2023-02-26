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Иосиф Фадеев

Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Фадей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1767

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Мавра Иосифова

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева

Рождение ребёнка
1775

Сын: Щедров Виктор Иосифов

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Максим Иосифов

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Дария Иосифова

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева

Рождение ребёнка
24.06.1781

Сын: Иван Иосифов

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Рогова) Домна Иосифова

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева

Рождение ребёнка
01.02.1787

Дочь: Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева

Рождение ребёнка
04.01.1791

Сын: Рогов Ефимий Иосифов

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева

Смерть
Неизвестно

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