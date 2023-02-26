Иосиф Фадеев
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Рождение ребёнка
1767
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Мавра Иосифова
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Максим Иосифов
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Дария Иосифова
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева
Рождение ребёнка
24.06.1781
Сын: Иван Иосифов
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Рогова) Домна Иосифова
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева
Рождение ребёнка
01.02.1787
Дочь: Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева
Рождение ребёнка
04.01.1791
Сын: Рогов Ефимий Иосифов
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Яковлева
Смерть
Неизвестно