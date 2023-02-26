Щедрова Мария Демидова
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1805
Отец ребёнка: Щедров Виктор Иосифов
Бракосочетание
16.04.1822
Рождение ребёнка
26.10.1823
Сын: Щедров Илья Викторов
Отец ребёнка: Щедров Виктор Иосифов
Смерть
Неизвестно