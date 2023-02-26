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Щедрова Мария Демидова

Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1805

Сын: Щедров Алексей Викторов

Отец ребёнка: Щедров Виктор Иосифов

Бракосочетание
16.04.1822

Муж: Щедров Виктор Иосифов

Рождение ребёнка
26.10.1823

Сын: Щедров Илья Викторов

Отец ребёнка: Щедров Виктор Иосифов

Смерть
Неизвестно

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