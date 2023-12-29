Свешникова (Таранина) Марица Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Таранина) Марица Парфёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1610

Дата смерти

После 1680

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1610

Отец: Таранин Парфён Иванович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1626

Муж: Карякин Семён

Бракосочетание
1638

Муж: Свешников Панкрат Иванович

Рождение ребёнка
1639

Сын: Свешников Иван Панкратович

Отец ребёнка: Свешников Панкрат Иванович

Рождение ребёнка
1641

Сын: Свешников Алексей Панкратович

Отец ребёнка: Свешников Панкрат Иванович

Рождение ребёнка
1647

Сын: Свешников Нефёд Панкратович

Отец ребёнка: Свешников Панкрат Иванович

Смерть
После 1680

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