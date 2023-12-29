Свешникова (Таранина) Марица Парфёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1610
Дата смертиПосле 1680
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1610
Отец: Таранин Парфён Иванович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1626
Муж: Карякин Семён
Бракосочетание
1638
Рождение ребёнка
1639
Сын: Свешников Иван Панкратович
Отец ребёнка: Свешников Панкрат Иванович
Рождение ребёнка
1641
Сын: Свешников Алексей Панкратович
Отец ребёнка: Свешников Панкрат Иванович
Рождение ребёнка
1647
Сын: Свешников Нефёд Панкратович
Отец ребёнка: Свешников Панкрат Иванович
Смерть
После 1680