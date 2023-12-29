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Свешников Алексей Панкратович

Место рождения

Десятня Старогородская , , , Суздаль, Царство Русское

Дата рождения

1641

Дата смерти

После 1700

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1641

Отец: Свешников Панкрат Иванович

Мать: Свешникова (Таранина) Марица Парфёновна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Рождение ребёнка
1675

Сын: Свешников Яков Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Свешников Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Свешников Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1700

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