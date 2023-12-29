Свешников Алексей Панкратович
Место рожденияДесятня Старогородская , , , Суздаль, Царство Русское
Дата рождения1641
Дата смертиПосле 1700
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1641
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Рождение ребёнка
1675
Сын: Свешников Яков Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Свешников Иван Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Свешников Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1700