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Свешников Нефёд Панкратович

Место рождения

Десятня Старогородская , , , Суздаль, Царство Русское

Дата рождения

1647

Дата смерти

1708

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1647

Отец: Свешников Панкрат Иванович

Мать: Свешникова (Таранина) Марица Парфёновна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1675

Жена: Свешникова Авдотья Константиновна

Рождение ребёнка
1677

Сын: Свешников Семён Нефёдович

Мать ребёнка: Свешникова Авдотья Константиновна

Рождение ребёнка
1689

Сын: Свешников Степан Нефёдович

Мать ребёнка: Свешникова Авдотья Константиновна

Смерть
1708

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