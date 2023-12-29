Свешников Нефёд Панкратович
Место рожденияДесятня Старогородская , , , Суздаль, Царство Русское
Дата рождения1647
Дата смерти1708
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1647
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1675
Рождение ребёнка
1677
Сын: Свешников Семён Нефёдович
Мать ребёнка: Свешникова Авдотья Константиновна
Рождение ребёнка
1689
Сын: Свешников Степан Нефёдович
Мать ребёнка: Свешникова Авдотья Константиновна
Смерть
1708