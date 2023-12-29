Таранин Парфён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранин Парфён Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1580

Дата смерти

После 1650

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1608

Сын: Таранин Захар Парфёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1610

Дочь: Свешникова (Таранина) Марица Парфёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1611

Сын: Таранин Семён Парфёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1612

Сын: Таранин Тимофей Парфёнович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1650

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