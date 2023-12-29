Таранин Парфён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1580
Дата смертиПосле 1650
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1608
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1610
Дочь: Свешникова (Таранина) Марица Парфёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1611
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1612
Сын: Таранин Тимофей Парфёнович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1650