Холуйская (Розанова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1857
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кантова (Холуйская) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Холуйский Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холуйский Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Холуйский Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
18.08.1874
Супруг(-а): Анна Григорьевна Холуйская (Розанова)
Рождение ребёнка
06.10.1875
Дочь: Смирнова (Холуйская) Капитолина Михайловна
Отец ребёнка: Холуйский Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Холуйский Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Холуйский Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.06.1881
Сын: Холуйский Иван Михайлович
Отец ребёнка: Холуйский Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Холуйский Павел Михайлович
Отец ребёнка: Холуйский Михаил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно