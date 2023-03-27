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Холуйская (Розанова) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1857

Отец: Розанов Григорий Григорьевич

Мать: Розанова (Чековская) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кантова (Холуйская) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Холуйский Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холуйский Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Холуйский Михаил Дмитриевич

Бракосочетание
18.08.1874

Муж: Холуйский Михаил Дмитриевич

Супруг(-а): Анна Григорьевна Холуйская (Розанова)
Рождение ребёнка
06.10.1875

Дочь: Смирнова (Холуйская) Капитолина Михайловна

Отец ребёнка: Холуйский Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Холуйский Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Холуйский Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.06.1881

Сын: Холуйский Иван Михайлович

Отец ребёнка: Холуйский Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Холуйский Павел Михайлович

Отец ребёнка: Холуйский Михаил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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