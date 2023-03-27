Розанова (Чековская) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Чековская) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Чековский Иоанн Васильевич

Мать: Чековская Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Розанов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Розанов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
18.01.1856

Сын: Розанов Евгений

Отец ребёнка: Розанов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
27.01.1857

Дочь: Холуйская Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Розанов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
12.09.1859

Сын: Розанов Евлампий Григорьевич

Отец ребёнка: Розанов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
24.03.1861

Дочь: Доброхотова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Розанов Григорий Григорьевич

с. Чернцы Шуйского уезда
Рождение ребёнка
06.11.1862

Сын: Розанов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Розанов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Розанов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
14.07.1868

Сын: Розанов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Розанов Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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