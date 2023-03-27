Розанова (Чековская) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1854
Сын: Розанов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Розанов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
18.01.1856
Сын: Розанов Евгений
Отец ребёнка: Розанов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
27.01.1857
Дочь: Холуйская Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Розанов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.09.1859
Сын: Розанов Евлампий Григорьевич
Отец ребёнка: Розанов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
24.03.1861
Дочь: Доброхотова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Розанов Григорий Григорьевич
с. Чернцы Шуйского уезда
Рождение ребёнка
06.11.1862
Сын: Розанов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Розанов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Розанов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
14.07.1868
Сын: Розанов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Розанов Григорий Григорьевич
Смерть
Неизвестно