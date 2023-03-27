Смирнова (Холуйская) Капитолина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Холуйская) Капитолина Михайловна

Смирнова (Холуйская) Капитолина Михайловна

avatar

Место рождения

Иваново-Вознесенск, Владимирская губ.

Дата рождения

06.10.1875

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1875

Отец: Холуйский Михаил Дмитриевич

Мать: Холуйская Анна Григорьевна

Иваново-Вознесенск, Владимирская губ.
Рождение ребёнка
02.12.1900

Сын: Смирнов Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Александрович

с.Лучкино Ивановской обл.
Бракосочетание
1900

Муж: Смирнов Сергей Александрович

Иваново-Вознесенск, Владимирская губ.
Супруг(-а): Сергей Александрович Смирнов
Рождение ребёнка
06.10.1905

Сын: Смирнов Всеволод Сергеевич

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Александрович

Лучкино, Ковровский у., Владимирская губ.
Рождение ребёнка
02.12.1909

Сын: Смирнов Серафим Сергеевич

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Александрович

Лучкино, Ковровский у., Владимирская губ.
Рождение ребёнка
08.01.1912

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Александрович

Смерть
1951
Ковров, Владимирская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close