Смирнова (Холуйская) Капитолина Михайловна
Место рожденияИваново-Вознесенск, Владимирская губ.
Дата рождения06.10.1875
Дата смерти1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1875
Иваново-Вознесенск, Владимирская губ.
Рождение ребёнка
02.12.1900
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Александрович
с.Лучкино Ивановской обл.
Бракосочетание
1900
Иваново-Вознесенск, Владимирская губ.
Супруг(-а): Сергей Александрович Смирнов
Рождение ребёнка
06.10.1905
Сын: Смирнов Всеволод Сергеевич
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Александрович
Лучкино, Ковровский у., Владимирская губ.
Рождение ребёнка
02.12.1909
Сын: Смирнов Серафим Сергеевич
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Александрович
Лучкино, Ковровский у., Владимирская губ.
Рождение ребёнка
08.01.1912
Дочь: Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Александрович
Смерть
1951
Ковров, Владимирская обл.