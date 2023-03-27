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(Смирнова) Елена Сергеевна
(Смирнова) Елена Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.01.1912
Пол
Женский
Отец
Смирнов Сергей Александрович
1873 г.р.
Мать
Смирнова (Холуйская) Капитолина Михайловна
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1912
Отец:
Смирнов Сергей Александрович
Мать:
Смирнова Капитолина Михайловна
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