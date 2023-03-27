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(Смирнова) Елена Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1912

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1912

Отец: Смирнов Сергей Александрович

Мать: Смирнова Капитолина Михайловна

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