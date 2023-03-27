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Холуйский Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

17.03.1901

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Холуйский Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кантова (Холуйская) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Холуйская (Розанова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холуйский Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Холуйская (Розанова) Анна Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
диакон Вознесенской церкви г. Иваново-Вознесенска, дьякон Вознесенского храма г Иваново-Вознесеннска
Работа или профессия
Неизвестно
диакон Вознесенской церкви г. Иваново-Вознесенска, дьякон Вознесенского храма г Иваново-Вознесеннска
Работа или профессия
Неизвестно
диакон Вознесенской церкви г. Иваново-Вознесенска
Бракосочетание
18.08.1874

Жена: Холуйская (Розанова) Анна Григорьевна

Супруг(-а): Анна Григорьевна Холуйская (Розанова)
Рождение ребёнка
06.10.1875

Дочь: Смирнова (Холуйская) Капитолина Михайловна

Мать ребёнка: Холуйская (Розанова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Холуйский Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Холуйская (Розанова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
15.06.1881

Сын: Холуйский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Холуйская (Розанова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Холуйский Павел Михайлович

Мать ребёнка: Холуйская (Розанова) Анна Григорьевна

Смерть
17.03.1901

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