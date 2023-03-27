Холуйский Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти17.03.1901
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Холуйский Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кантова (Холуйская) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Холуйская (Розанова) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холуйский Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Холуйская (Розанова) Анна Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
диакон Вознесенской церкви г. Иваново-Вознесенска, дьякон Вознесенского храма г Иваново-Вознесеннска
Работа или профессия
Неизвестно
диакон Вознесенской церкви г. Иваново-Вознесенска, дьякон Вознесенского храма г Иваново-Вознесеннска
Работа или профессия
Неизвестно
диакон Вознесенской церкви г. Иваново-Вознесенска
Бракосочетание
18.08.1874
Супруг(-а): Анна Григорьевна Холуйская (Розанова)
Рождение ребёнка
06.10.1875
Дочь: Смирнова (Холуйская) Капитолина Михайловна
Мать ребёнка: Холуйская (Розанова) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Холуйский Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Холуйская (Розанова) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
15.06.1881
Сын: Холуйский Иван Михайлович
Мать ребёнка: Холуйская (Розанова) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Холуйский Павел Михайлович
Мать ребёнка: Холуйская (Розанова) Анна Григорьевна
Смерть
17.03.1901