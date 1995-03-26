Визигина (Новиков) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВизигина (Новиков) Мария Ефимовна

Визигина (Новиков) Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1918

Дата смерти

26.03.1995

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1918

Отец: Новиков Ефим Алексеевич

Мать: Новикова Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
28.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Визигин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Визигин Иван

Смерть
26.03.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close