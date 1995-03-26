Визигина (Новиков) Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1918
Дата смерти26.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1918
Отец: Новиков Ефим Алексеевич
Мать: Новикова Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
28.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Визигин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Визигин Иван
Смерть
26.03.1995