Новиков Ефим Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.03.1891
Дата смерти11.12.1957
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1891
Бракосочетание
08.09.1917
Жена: Новикова Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
08.05.1918
Дочь: Визигина Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Новикова Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
20.03.1921
Дочь: Колпакова Клавдия Ефимовна
Мать ребёнка: Новикова Дарья Антоновна
Потеряевка, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.02.1927
Мать ребёнка: Новикова Дарья Антоновна
Лесная Поляна, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.02.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
13.06.1932
Дочь: Нина Ефимовна
Мать ребёнка: Новикова Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
24.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Дарья Антоновна
Смерть
11.12.1957
Похороны
Неизвестно