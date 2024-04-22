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Новиков Ефим Алексеевич

Место рождения

Михайловка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

22.03.1891

Дата смерти

11.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1891

Отец: Новиков Алексей Афонасьевич

Мать: Новикова Ирина Максимовна

Михайловка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
08.09.1917

Жена: Новикова Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
08.05.1918

Дочь: Визигина Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Новикова Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
20.03.1921

Дочь: Колпакова Клавдия Ефимовна

Мать ребёнка: Новикова Дарья Антоновна

Потеряевка, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.02.1927

Сын: Новиков Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Новикова Дарья Антоновна

Лесная Поляна, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
13.06.1932

Дочь: Нина Ефимовна

Мать ребёнка: Новикова Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
24.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Дарья Антоновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
11.12.1957
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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