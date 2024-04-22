Новикова (Гончарова) Дарья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова (Гончарова) Дарья Антоновна

Новикова (Гончарова) Дарья Антоновна

Место рождения

Речица, Ливенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

14.03.1895

Дата смерти

19.04.1944

Пол

Женский

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1895

Отец: Гончаров Антон Илларионович

Мать: Гончарова Ксения Капитоновна

Речица, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
08.09.1917

Муж: Новиков Ефим Алексеевич

Рождение ребёнка
08.05.1918

Дочь: Визигина Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Новиков Ефим Алексеевич

Рождение ребёнка
20.03.1921

Дочь: Колпакова Клавдия Ефимовна

Отец ребёнка: Новиков Ефим Алексеевич

Потеряевка, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.02.1927

Сын: Новиков Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Новиков Ефим Алексеевич

Лесная Поляна, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Ефим Алексеевич

Рождение ребёнка
13.06.1932

Дочь: Нина Ефимовна

Отец ребёнка: Новиков Ефим Алексеевич

Рождение ребёнка
24.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Ефим Алексеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
19.04.1944
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close