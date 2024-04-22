Новикова (Гончарова) Дарья Антоновна
Место рождения
Дата рождения14.03.1895
Дата смерти19.04.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1895
Бракосочетание
08.09.1917
Рождение ребёнка
08.05.1918
Дочь: Визигина Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Новиков Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
20.03.1921
Дочь: Колпакова Клавдия Ефимовна
Отец ребёнка: Новиков Ефим Алексеевич
Потеряевка, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.02.1927
Отец ребёнка: Новиков Ефим Алексеевич
Лесная Поляна, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.02.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
13.06.1932
Дочь: Нина Ефимовна
Отец ребёнка: Новиков Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
24.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Ефим Алексеевич
Смерть
19.04.1944
Похороны
Неизвестно