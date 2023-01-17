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Горбунов Николай Михайлович

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Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

06.12.1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1772 ст.

Отец: Горбунов Михаил Яковлевич

Мать: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Горбунов Ефим Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Горбунов Прокопий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Горбунов Степан Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Горбунов Матвей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Горбунов Виссарион Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Горбунов Трофим Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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