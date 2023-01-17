Горбунов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.12.1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1772 ст.
Отец: Горбунов Михаил Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Горбунов Прокопий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Горбунов Степан Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Горбунов Матвей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Горбунов Виссарион Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Горбунов Трофим Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно