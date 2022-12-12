Горбунов Прокопий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Горбунов Николай Михайлович
Мать: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Елена Прокопьевна
Мать ребёнка: Горбунова Домна Григорьевна
Бракосочетание
До 1826
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Горбунов Никонор Прокопьевич
Мать ребёнка: Горбунова Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Горбунов Капитон Прокопьевич
Мать ребёнка: Горбунова Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Горбунов Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: Горбунова Домна Григорьевна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно