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Горбунов Прокопий Николаевич

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Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Горбунов Николай Михайлович

Мать: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Елена Прокопьевна

Мать ребёнка: Горбунова Домна Григорьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1826

Жена: Горбунова Домна Григорьевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Горбунов Никонор Прокопьевич

Мать ребёнка: Горбунова Домна Григорьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Горбунов Капитон Прокопьевич

Мать ребёнка: Горбунова Домна Григорьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Горбунов Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: Горбунова Домна Григорьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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