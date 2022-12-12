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Горбунова Домна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Елена Прокопьевна

Отец ребёнка: Горбунов Прокопий Николаевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1826

Муж: Горбунов Прокопий Николаевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Горбунов Никонор Прокопьевич

Отец ребёнка: Горбунов Прокопий Николаевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Горбунов Капитон Прокопьевич

Отец ребёнка: Горбунов Прокопий Николаевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Горбунов Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Горбунов Прокопий Николаевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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