Горбунов Матвей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Горбунов Николай Михайлович
Мать: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Горбунова Христина Прокопьевна
Бракосочетание
До 1833
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Горбунова Христина Прокопьевна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно