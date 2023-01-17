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Горбунов Матвей Николаевич

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Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Горбунов Николай Михайлович

Мать: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Горбунова Христина Прокопьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1833

Жена: Горбунова Христина Прокопьевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Горбунов Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Горбунова Христина Прокопьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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