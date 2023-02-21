Горбунова Христина Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Горбунов Матвей Николаевич
Бракосочетание
До 1833
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Горбунов Матвей Николаевич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно