Горбунова Христина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Христина Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Горбунов Матвей Николаевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1833

Муж: Горбунов Матвей Николаевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Горбунов Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Горбунов Матвей Николаевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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