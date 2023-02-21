Горбунов Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1770 ст.
Сын: Горбунов Емельян Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1772 ст.
Сын: Горбунов Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1775 ст.
Дочь: Евпраксия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1777 ст.
Сын: Горбунов Тихон Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1779 ст.
Дочь: Агафья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно