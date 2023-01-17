Горбунов Емельян Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.08.1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1770 ст.
Отец: Горбунов Михаил Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Горбунов Василий Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Горбунов Иван Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Горбунов Макар Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно