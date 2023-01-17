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Горбунов Емельян Михайлович

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Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

08.08.1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1770 ст.

Отец: Горбунов Михаил Яковлевич

Мать: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Горбунов Василий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Горбунов Иван Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Горбунов Макар Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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