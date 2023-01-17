Горбунов Василий Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Горбунов Емельян Михайлович
Мать: не указана
Место жительства
1811
Бракосочетание
До 1822
Жена: Горбунова Мария Ивановна
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Улита Васильевна
Мать ребёнка: Горбунова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Горбунова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Горбунов Демид Васильевич
Мать ребёнка: Горбунова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Федосья Васильевна
Мать ребёнка: Горбунова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Синклитикия Васильевна
Мать ребёнка: Горбунова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: Горбунова Мария Ивановна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно