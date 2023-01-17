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Горбунов Василий Емельянович

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Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Горбунов Емельян Михайлович

Мать: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1822

Жена: Горбунова Мария Ивановна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Улита Васильевна

Мать ребёнка: Горбунова Мария Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Горбунова Мария Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Горбунов Демид Васильевич

Мать ребёнка: Горбунова Мария Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Федосья Васильевна

Мать ребёнка: Горбунова Мария Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Синклитикия Васильевна

Мать ребёнка: Горбунова Мария Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Горбунова Мария Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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