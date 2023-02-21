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Горбунова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1822

Муж: Горбунов Василий Емельянович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Улита Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Емельянович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Емельянович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Горбунов Демид Васильевич

Отец ребёнка: Горбунов Василий Емельянович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Емельянович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Синклитикия Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Емельянович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Емельянович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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