Горбунова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1822
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Улита Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Горбунов Демид Васильевич
Отец ребёнка: Горбунов Василий Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Синклитикия Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Емельянович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Емельянович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно