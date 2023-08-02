Переверзева (Корсунова) Надежда Ивановна
женский, родилась 27.08.1958, Толстихино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
ОтецКорсунов Иван Алексеевич20.08.1930 г.р.
МатьКорсунова (Иванова) Мария Константиновна15.02.1929 г.р.
Супруги
Воронин /2-й брак/ Сергей Аркадьевич10.01.1962 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1958
Толстихино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
14.03.1986
Рождение ребёнка
08.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронин /2-й брак/ Сергей Аркадьевич