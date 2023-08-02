Переверзева (Корсунова) Надежда Ивановна 27.08.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Переверзева (Корсунова) Надежда Ивановна

Автор
СК
Корсун С.

женский, родилась 27.08.1958, Толстихино, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Отец
Корсунов Иван Алексеевич20.08.1930 г.р.
Мать
Корсунова (Иванова) Мария Константиновна15.02.1929 г.р.
Супруги
Воронин /2-й брак/ Сергей Аркадьевич10.01.1962 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1958

Отец: Корсунов Иван Алексеевич

Мать: Корсунова (Иванова) Мария Константиновна

Толстихино, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
17.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Бракосочетание
14.03.1986

Муж: Воронин /2-й брак/ Сергей Аркадьевич

Рождение ребёнка
08.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронин /2-й брак/ Сергей Аркадьевич

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