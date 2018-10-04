Воронин /2-й брак/ Сергей Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1962
Дата смерти04.10.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.03.1986
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.10.2018
Причина смерти: Болезнь - рак
Похороны
Неизвестно