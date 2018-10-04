Воронин /2-й брак/ Сергей Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин /2-й брак/ Сергей Аркадьевич

Воронин /2-й брак/ Сергей Аркадьевич

avatar

Место рождения

Паучиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

10.01.1962

Дата смерти

04.10.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Паучиха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
14.03.1986

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.10.2018
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: Болезнь - рак
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область